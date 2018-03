W 2017 r. eksport żywności wzrósł o 12 proc.

W porównaniu z 2016 r. wartość eksportu wzrosła o 12 proc. do 27,3 mld euro. Oznacza to kontynuację rosnącego trendu w handlu zagranicznym - mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki na VI Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego

Jak zauważył wiceminister, w 2017 r. odnotowano dalszy wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi. Dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych. Ocenił, że do wzrostu eksportu przyczyniła się korzystna koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski oraz poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.

Polski eksport rolno-spożywczy kierowany jest przede wszystkim, bo w 80 proc., na rynki krajów Unii Europejskiej. Widać, że polscy eksporterzy są konkurencyjni na wspólnym rynku unijnym. Widzimy też potrzebę dalszej dywersyfikacji kierunków naszego eksportu. Zwłaszcza na rynki krajów Azji, Bliskiego Wschodu i obu Ameryk - powiedział wiceminister.

Jako kierunki szczególnie obiecujące wskazał Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Chiny, Indie, Japonię, Singapur, Wietnam, Kazachstan, Egipt, Republikę Południowej Afryki, Kanadę, Stany Zjednoczone Ameryki i Białoruś.

W 2016 r. wartość eksportu wyniosła 27,3 mld euro, tj. wzrosła o 12 proc. wobec poprzedniego roku. Do 18,9 mld euro (o 9,5 proc.) wzrosły wydatki poniesione na import. Saldo (nadwyżka eksportu nad importem) obrotów handlowych było dodatnie, ukształtowało się na poziomie 8,4 mld euro i było o 19 proc. większe niż w 2016 r. Udział żywności w wartości ogółem polskiego eksportu, tak jak w poprzednim roku, wyniósł 13 proc. - wynika z opracowania Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. W 2017 r. eksport do tego kraju był o 18 proc. większy niż rok wcześniej i wyniósł 6,5 mld euro. Udział Niemiec w wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrósł do 24 proc.

Wywóz żywności do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w 2017 r. zwiększył się o 10 proc. i był na poziomie 1,3 mld euro. Wyeksportowaliśmy towary rolno-spożywcze do Rosji o wartości 463 mln euro (wzrost o 23 proc wobec 2016 r.), na Ukrainę za 404 mln euro (wzrost o 24 proc.). Do Rosji wywożono przede wszystkim: wyroby piekarnicze i czekoladowe, przetwory warzywne, syropy cukrowe i soki owocowe; na Ukrainę - wyroby czekoladowe, mięso i podroby z drobiu, syropy cukrowe, kawę, karmę dla zwierząt, przetwory warzywne oraz jabłka.

Spośród krajów WNP wzrost wpływów odnotowano również w eksporcie do Kazachstanu (o 18 proc.), Mołdawii (o 24 proc.) i Kirgistanu (o 40 proc.). Natomiast zmniejszył się eksport na Białoruś. Jego wartość wyniosła 296 mln euro i była o 12 proc. mniejsza niż w 2016 r.

Eksport do pozostałych krajów pozaunijnych zwiększył się z 3,3 mld euro do 3,8 mld euro, (o 13 proc.). Największym odbiorcą poza UE były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary produkty o wartości 523 mln euro (wzrost o 40 proc.).

Największą pozycję w eksporcie żywności stanowią produkty mleczne - (2 mld 078 mln euro), mięso i podroby z drobiu (1 mld 946 mln euro), ryby i przetwory (1 mld 895 mln euro), pieczywo (1 mld 507 mln euro), mięso wołowe (1 mld 387 mln euro), wyroby czekoladowe (1 mld 358 mln euro), przetwory mięsne (1 mld 065 mln euro), mięso wieprzowe (966 mln euro), warzywa świeże (624 mln euro), owoce świeże (602 mln euro). Znaczące wpływy uzyskiwano również z wywozu papierosów (2 mld 590 mln euro). Łączna wartość eksportu tych produktów stanowiła 60 proc. wartości wywozu towarów żywnościowych w 2017 r.

W 2017 r. z UE do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 15,4 mld euro (wobec 14,2 mld euro w 2016 r.). Udział państw UE w ogólnej wartości importu żywności wyniósł 81,4 proc., z czego 25 proc. udział miały Niemcy. Do Polski sprowadzane były głównie: żywiec, mięso i przetwory (2 mld 493 mln euro), ryby, oraz owoce, ziarno zbóż, tłuszcze roślinne oraz kawa, herbata i kakao. W 2017 r. łączne wydatki poniesione na import wymienionych produktów stanowiły 55 proc. wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.

SzSz(PAP)