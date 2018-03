Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez internet

Senat RP przyjął bez poprawek projekty Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą m.in. na zgłoszenia narodzin dziecka za pośrednictwem internetu.

Obecnie, aby zgłosić narodziny dziecka rodzic osobiście musi udać się do urzędu. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie to konieczne.

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

W przepisach więc wprowadzone zostały zmiany, dzięki którym będzie można zgłosić narodziny potomstwa i wybrać imię przez internet. Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz z zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r.

Dojdzie do jednoznacznego powiązania danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.

Szybciej wreszcie będzie można poprawić błędy w rejestrze PESEL. Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie tych przepisów to 1 maja 2019 r.

Teraz projekty Ministerstwa Cyfryzacji zostaną przekazane do podpisu Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w tym zakresie.