Trwa proces o 200 mln euro z naszej kieszeni

Abris Capital Partners Ltd. spodziewa się, że szwedzki Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wyda do końca br. wyrok odnośnie wniosku polskiego rządu o unieważnienie wyroku Trybunału Arbitrażowego przy Izbie Handlowej w Sztokholmie zasądzającego ok. 200 mln euro odszkodowania za naruszenie umowy międzynarodowej o ochronie inwestycji poprzez wywłaszczenie spółki zależnej funduszu z akcji FM Banku PBP, poinformował ISBnews partner i współzałożyciel Abrisu George Swirski.

Kwota zasądzonego odszkodowania jest ustalona - to jest ok. 200 mln euro, teraz jesteśmy w procesie dotyczącym unieważnienia wyroku przed Sądem Apelacyjnym w Sztokholmie. Toczy się proces i mam nadzieję, że Sąd wyda wyrok do końca tego roku - powiedział Świrski w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2018 w Londynie.

W ub.r. Trybunał Arbitrażowy uznał, że Polska złamała umowę o ochronie inwestycji i nakazał wypłatę odszkodowania. Jak podkreśla Abris, wyrok jest ostateczny i wiążący. Niemniej jednak Polska podjęła próbę jego unieważnienia przed szwedzkim sądem.

Świrski przypomniał, że we wrześniu ub.r. Abris Capital Partners Ltd. pozyskał 500 mln euro w ramach trzeciego funduszu na inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i podkreślił, że większość środków ma być zainwestowana w Polsce.

Nie zniechęcamy się i teraz skupiamy się na mniej regulowanych segmentach rynkowych w Polsce. Szkoda, bo np. w przypadku FM Banku byliśmy jednym z wiodących podmiotów, jeśli chodzi o rozwiązania fintechowe. Ten bank wyprzedzałby inne o 3-4 lata, mam przekonanie, że to była jedna z najnowocześniejszych platform w Europie. Pan Lachowski odtwarza ten projekt ze wsparciem inwestorów chińskich - podsumował partner funduszu.

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro.

ISBNews, MS