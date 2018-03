Kolejny operator zapowiada sieć 5G

T-Mobile Polska pracuje nad wdrożeniem sieci 5G i chce ewoluować z roli tradycyjnego operatora w kierunku dostawcy kompletnych produktów dla rodzin, jak i np. miast, poinformował członek zarządu ds. rynku prywatnego Frederic Perron.

Społeczeństwo przyzwyczaiło się do mobilności i w większym stopniu postrzega nieskrępowany i błyskawiczny dostęp do różnego rodzaju treści jako swoją podstawową potrzebę. To generuje niesłabnące zapotrzebowanie na dane. Za chwilę każdego z nas będzie otaczała sieć inteligentnych urządzeń komunikujących się ze sobą, transferujących między sobą ogromne zbiory informacji. Wymagać będą dostępu do sieci szybkiej i bezpiecznej. Odpowiedzią na te potrzeby będzie oczywiście sieć 5G, nad którą już pracujemy - powiedział Perron podczas kongresu Huawei: Rozmowy o Przyszłości.