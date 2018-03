KGHM nie rezygnuje z Sierra Gorda

Trzeba się skupić na poprawieniu funkcjonowania kopalni miedzi i molibdenu Sierra Gorda w Chile - powiedział w piątek wiceprezes ds. finansowych KGHM Stefan Świątkowski.

Podczas konferencji poświęconej wynikom spółki za 2017 r. Świątkowski mówił, że nastawienie do projektu Sierra Gorda w ”średnim terminie jest jednoznaczne”. Podkreślił, że trzeba się skoncentrować się na tym, by poprawić funkcjonowanie kopalni.

To jest największa praca, jaka jest wykonywana - zaznaczył.

„Bardzo poprawia się” współpraca z japońskim udziałowcem chilijskiej kopalni, zwłaszcza nad technologiczną poprawą funkcjonowania spółki.

Jesteśmy stronami, które uzgodniły, że doprowadzą Sierra Gorda do jak najlepszej sprawności technologicznej - powiedział.

Jak informował Świątkowski, KGHM planuje w tym roku zwiększyć dzienny przerób rudy w Sierra Gorda do zakładanego poziomu: 130 tys. ton w połowie 2019 r.

Działania w Sierra Gorda to usuwanie wąskich gardeł - debottlenecking. Obecnie przerabiane jest 110 tys. ton dziennie. Sądzimy że do połowy 2019 r. dobijemy do 130 tys. ton - powiedział Świątkowski podczas konferencji prasowej.