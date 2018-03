Morawiecki: Nowa epoka w relacjach z biznesem

Państwa wspierają swoich przedsiębiorców, wspierają swoją gospodarkę i my też chcemy tak robić. Jeśli miałbym zdefiniować jedną cechę krajów, które odniosły ogromny sukces gospodarczy, to wymieniłbym jeden wspólny mianownik: dobra, bliska współpraca między przedsiębiorstwami i administracją centralną w zakresie finansowym, eksportowym i legislacji – powiedział premier Mateusz Morawiecki zwracając się do przedsiębiorców podczas spotkania na temat Konstytucji Biznesu

Chciałbym, by dzisiejszy dzień był symbolicznie takim dniem przecięcia wstęgi przy budowie mostu zaufania między administracją publiczną, a światem przedsiębiorców - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że Konstytucja Biznesu, której poświęcone było spotkanie, zmienia wiele w różnych ustawach i ma też zmieniać w najważniejszym miejscu, czyli w głowach i sercach naszych urzędników, i naszych przedsiębiorców.

Premier mówił, że nowa epoka w relacjach między rządem a przedsiębiorcami ma na celu wyeliminowanie „różnych pułapek” w interpretacjach m.in. przepisów finansowych.

Będziemy starali się zdecydowanie dalej i upraszczać, ale jednocześnie i korzystać z tego, co udało nam się zrobić w sposób bezprecedensowy, czyli z tego uszczelnienia podatkowego, które w ostatnich dwóch latach miało miejsce - powiedział.

Podkreślał, że wszyscy jedziemy na jednym wózku. Dodał, że będzie maksymalnie upraszczać prawo i liczbę przepisów, także przez regułę 1-in-1-out.

Życie przedsiębiorcy nie jest łatwe, ale będziemy zmniejszać liczbę stron legislacji, żeby te ustawy były prostsze, tak jak zasada 1-in-1-out – jedna nowa regulacja za cenę wykreślenia jednej starej - dodał premier. - Pomogliście nam przy tym obecnym kształcie Konstytucji Biznesu i proszę, żebyśmy w tym dobrym dialogu trwali i razem wypracowywali coraz lepsze rozwiązania dla gospodarki - zakończył premier Morawiecki.

PAP, mw