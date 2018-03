Inflacja bazowa spadła w lutym do 0,8 proc.

Inflacja bazowa - z wyłączeniem cen żywności i energii – wyniosła w lutym 0,8 proc. - poinformował NBP. Co oznacza spadek w stosunku do stycznia, kiedy to wartość ta wyniosła 1,0 proc.

Jak podaje bank centralny inflacja liczona rok do roku po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 1,5 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,2 proc., wobec 1,1 miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,3 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.

GUS informował wcześniej, że wskaźnik cen towarów i usług (inflacja CPI) w lutym wyniósł 1,4 proc. r/r w porównaniu do 1,9 proc. r/r w styczniu.