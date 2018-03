NBP: Import rośnie szybciej niż eksport

Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu 2018 r. o 10,5 proc. r/r do 16.853 mln euro, zaś import wzrósł o 15,4 proc. r/r do 17.057 mln euro - wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -204 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +477 mln euro.

W styczniu 2018 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 70,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 mld PLN, tj. o 5,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Do zwiększania eksportu przyczyniła się przede wszystkim większa sprzedaż produktów klasyfikowanych jako towary konsumpcyjne oraz żywność. Kontynuowana była także wzrostowa tendencja w eksporcie samochodów ciężarowych - czytamy w komentarzu banku centralnego.