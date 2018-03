Enea zmodernizuje Elektrownię Połaniec

planuje dalszą modernizację i rozwój Elektrowni Połaniec

Enea planuje dalszy rozwój przejętej rok temu Elektrowni Połaniec, w szczególności dalszy ciąg modernizacji i wykorzystanie nowych technologii, podała spółka

Wśród planowanych działań jest dostosowane bloków elektrowni do wymogów emisyjnych konkluzji BAT.

Zgodnie z zapowiedziami, nasze moce wytwórcze zostaną dostosowane do wymogów środowiskowych dyrektywy BAT. Jak już informowano, szacunkowo inwestycje na ten cel do 2023 r. mogą sięgnąć ok. 350 mln zł. Siła inwestycyjna grupy pozwala nam patrzeć spokojnie na to wyzwanie - powiedział prezes Enei Połaniec Lech Żak, cytowany w komunikacie.