MON tłumaczy się z niższych wydatków na obronność

Wydatki obronne w roku 2017 odnosiły się do PKB z roku poprzedniego, a nie bieżącego; faktyczny wzrost gospodarczy był wyższy niż prognozowany przy ustalaniu budżetu - oświadczyło MON, odnosząc się do wyliczeń NATO

Według przedstawionego w czwartek przez NATO corocznego raportu o wydatkach obronnych sojuszników, Polska przeznaczyła na ten cel w ubiegłym roku 1,99 proc. PKB; zalecenie co najmniej 2 proc. PKB spełniły cztery państwa.

Resort obrony podkreślił, że wydatki na obronność w 2017 roku były wyższe o ponad 4 proc. niż w roku 2016. „Dodatkowo faktyczny poziom wzrostu gospodarczego ujęty w komunikacie GUS po zakończeniu ubiegłego roku był większy niż przyjęty przez Radę Ministrów w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Z tego powodu udział wydatków na siły zbrojne w relacji do PKB wyniósł 1,99 proc., co i tak jest piątym najlepszym wynikiem w NATO” - zaznaczyło MON.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że w metodologii NATO nakłady na obronność są liczone od wartości PKB roku planowego, tymczasem w 2017 roku, zgodnie z ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, w Polsce obowiązywała formuła co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. MON zaznaczyło, że według wstępnych szacunków przy takim sposobie obliczania udało się osiągnąć próg 2 proc. PKB na obronność.

Pragniemy przypomnieć, że od kilku lat wydatki MON na obronność systematycznie rosną i są znacznie większe niż w latach ubiegłych. W 2017 roku w porównaniu do roku 2014 i roku 2015 jest to ponad 5 mld zł więcej - zaznaczył resort.

Według raportu NATO w ubiegłym roku dwuprocentowy próg przekroczyły cztery państwa członkowskie: USA, Grecja, Wielka Brytania i Estonia. W całym sojuszu wydatki obronne wyniosły 2,42 proc. połączonego PKB krajów sojuszniczych. Po raz pierwszy od 2015 r. w grupie państw, które osiągnęły cel 2 proc. PKB, nie było Polski. Jej wydatki obronne oszacowano na 1,99 proc. PKB, wskazując na wyraźny wzrost gospodarczy jako powód nieosiągnięcia progu. Na ten sam powód wyniku wyliczeń wskazał także szef BBN Paweł Soloch.

Udział wydatków obronnych w PKB jest w Polsce ustawowo uregulowany od roku 2001. Początkowo wynosił on 1,95 proc. produktu krajowego brutto. Nowelizacja z 2015 r. podniosła ten poziom do 2 proc. PKB roku poprzedniego, a kolejna zmiana ustawy z września ubiegłego roku odniosła wydatki obronne do PKB roku bieżącego. Zgodnie z tą nowelizacją nakłady na obronność mają stopniowo rosnąć do 2,5 proc. w roku 2030 i latach następnych.

NATO określa wydatki obronne jako płatności dokonywane przez kraje członkowskie z wyłącznym przeznaczeniem na siły zbrojne, zarówno własne, jak i wspólne zdolności i sojuszniczą infrastrukturę. Chodzi o kwoty na wojska, służby medyczne i logistyczne oraz administrację. Do wydatków obronnych wlicza się również utrzymanie niektórych sił podlegających ministerstwom spraw wewnętrznych, takich jak specjalne oddziały policji czy straż przybrzeżna. Warunkiem jest, by formacje te przeszły odpowiednie wojskowe przeszkolenie i mogły uczestniczyć w operacjach dowodzonych przez siły zbrojne.

SzSz(PAP)