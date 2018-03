Niemcy jadą do Waszyngtonu w sprawie ceł

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier wybiera się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu - potwierdził agencji dpa rzecznik ministra. Tematem rozmów będą najprawdopodobniej amerykańskie cła na stal i aluminium

W ramach wizyty, która potrwa do wtorku, zaplanowane są spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami rządu USA - donosi dpa.

Wcześniej o planowanej podróży Altmaiera do Stanów Zjednoczonych poinformowała telewizja ARD.

Według mediów kanclerz Angela Merkel wysyła swojego przedstawiciela do Waszyngtonu, by skłonić administrację prezydenta Donalda Trumpa do przemyślenia swojej decyzji dotyczącej ceł. ARD twierdzi również, że rolą Altmaiera jest przekonać Trumpa, by nie rozszerzał taryf na inne towary.

W czwartek, przejmując urząd ministra gospodarki, Altmaier powiedział, że będzie szukał rozwiązania sporu o cła przy stole negocjacyjnym, oraz że planuje w tej sprawie rozmowę telefoniczną z amerykańskim ministrem handlu Wilburem Rossem.

Komisja Europejska zaapelowała w poniedziałek o wyłączenie UE z amerykańskich dodatkowych ceł na aluminium i stal. Ulgę taką uzyskały na czas renegocjacji układu NAFTA Kanada i Meksyk. Rozporządzenie nakładające cła na import stali w wysokości 25 proc., a aluminium - 10 proc. Trump podpisał 8 marca.

