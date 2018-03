Zamknięcie dnia na giełdzie - piątek

WIG 20 i WIG zakończyły piątkową sesję mocnymi zniżkami i znalazły się na zamknięciu na najniższych poziomach od czerwca 2017 r. Wśród blue chipów spadkom przewodziły PZU i PKN Orlen. O 19 proc. poszła w dół wycena PKP Cargo po publikacji wyników finansowych

WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,58 proc. do 2.285,08 pkt., WIG zniżkował o 1,33 proc. do 60.345,36, a mWIG 40 poszedł w dół o 0,85 proc. do 4.753,70 pkt.

WIG 20 i WIG znalazły się na zamknięciu na najniższych poziomach od czerwca 2017 r.

Obroty akcjami wyniosły 2.146 mln zł, z czego 1.721 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKN Orlen (255 mln zł). Kurs spółki zniżkował o 3,0 proc., na drugim miejscu pod względem obrotów znalazł się PKO BP (242 mln zł), którego kurs spadł o 1,2 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania PZU (-3,1 proc.). Wzrostom przewodził natomiast Eurocash (+4,3 proc.).

Ponad 2-proc. spadek odnotowały CCC, LPP, Lotos, a także Cyfrowy Polsat. Indeksy WIG-Paliwa i WIG-Odzież zniżkowały o 2,4 proc.

O 19,1 proc. do 48,5 zł zniżkował na zamknięciu kurs PKP Cargo. Wycena spółki znalazła się na najniższym poziomie od stycznia 2017 r.

Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej PKP Cargo wyniósł w IV kwartale 2017 r. 29,9 mln zł wobec oczekiwanych przez analityków 42,6 mln zł. Rok do roku wynik spadł o 55 proc.

Przychody grupy w IV kwartale wzrosły rdr o 8 proc. do 1.278,3 mln zł i były o 4 proc. wyższe od konsensusu. Na poziomie EBIT PKP Cargo wypracowało 52,5 mln zł, o 23 proc. mniej niż szacował rynek i o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

PKP Cargo prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto w 2018 roku wzrośnie rdr o 71,1 proc. do 160,8 mln zł, a przychody z działalności operacyjnej wzrosną o 8,9 proc. do 3,913 mld zł - podała spółka w komunikacie. Nakłady inwestycyjne w tym roku mają wynieść 1,018 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 99 proc.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrósł na zamknięciu kurs Neuki (+6,8 proc.). W czwartym kwartale 2017 roku zysk netto jednostki dominującej spółki Neuca wyniósł 30,3 mln zł, wobec 30,2 mln zł konsensusu PAP.

W odniesieniu do 2018 roku zarząd Neuki proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 6,40 zł na akcję - podała spółka w skonsolidowanym raporcie rocznym. Spółka realizuje skup akcji własnych, na który tylko w 2018 r. może wydać ok. 60 mln zł.

O 3,8 proc. do 109,2 zł spadła na zamknięciu wycena CD Projektu.

