Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PKP Cargo prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto w 2018 roku wzrośnie rdr o 71,1 proc. do 160,8 mln zł, a przychody z dzialalności operacyjnej wzrosną o 8,9 proc. do 3,913 mld zł - podała spółka w komunikacie. Nakłady inwestycyjne w tym roku mają wynieść 1,018 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 99 proc.