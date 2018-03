Ceny materiałów rosną - co z cenami mieszkań?

Szacujemy, że tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym wzrośnie o kilkanaście procent - powiedział członek zarządu Grupy PSB Mirosław Lubarski. Rosną także ceny najpopularniejszych materiałów, nawet o ok. 30 proc.

Polskie Składy Budowlane poddały analizie ceny materiałów dla budownictwa. „W porównaniu w okresie styczeń-luty 2018 r. do analogicznego okresu 2017 r. ceny wzrosły w 19 grupach asortymentowych. Rekordowo zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 31,9 proc.” - podały PSB.

O 11,6 proc. zdrożały materiały do stawiania ścian, stropów, kominów, a izolacje termiczne o 9,5 proc. Ceny zwiększyły się także „narzędzi (5,4 proc.), otoczenia domu (4,9 proc.) oraz cementu, wapna (3,8 proc.). Najmniejsze wzrosty zanotowano w grupach: motoryzacja i wyposażenie, AGD (po 0,1 proc.) i dekoracje (0,6 proc.). Nie zmieniły się ceny w grupie elektryka, oświetlenie” - podały Polskie Składy Budowlane.

PSB porównuje także ceny materiałów budowlanych miesiąc do miesiąca. „W lutym 2018 r., w porównaniu do stycznia tego samego roku, w pięciu analizowanych grupach asortymentowych ceny wzrosły w przypadku płyt OSB i drewna (2,9 proc.), otoczenia domu (1,1 proc.), ścian, stropów, kominów (0,9 proc.) oraz po 0,7 proc. w przypadku izolacji termicznych, farb i lakierów” - poinformowała PSB. Ceny spadły m.in. w przypadku wyposażenia AGD domów - o 2,8 proc. oraz dekoracji - o 2,2 proc.

Według analizy PSB produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2018 wzrosła o ok. 30 proc.

„Prognozy makroekonomiczne są optymistyczne” - powiedział Mirosław Lubarski. Przypomniał, że w Polsce mamy wzrost PKB na poziomie 4 proc., inflację na poziomie 2,2-2,4 proc., wzrost płac realnych o ok. 8 proc.

„Włączając jeszcze kontynuację programu 500 plus oraz spadające bezrobocie można szacować, że inwestycyjne wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji będą rosły” - zauważył Lubarski. „Szacujemy, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym wzrośnie o kilkanaście procent” - dodał członek zarządu Grupy PSB.

Według danych GUS całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.

(PAP)