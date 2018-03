Szczecin i Świnoujście notują duży wzrost

O 15 proc. więcej ładunków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przeładowano w pierwszych dwóch miesiącach br. w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Największe wzrosty zanotowały węgiel i ruda, z kolei spadki odnotowano w segmencie zboża.

Z informacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wynika, że wzrosty przeładunków zanotowały w styczniu i lutym br. prawie wszystkie grupy towarowe.

Największy wzrost, bo o 70 proc. miały węgiel i ruda, na co wpływał zwiększony eksport koksu oraz stale rosnący import rudy. Dwucyfrowe wzrosty dały także przeładunki w grupie inne masowe (30 proc.) oraz drobnica (13 proc.), w tym drobnica promowa (13 proc.).

Służby prasowe Zarządu podkreślają, że szczególnie pozytywny jest znaczący wzrost węgla, ponieważ przez ostatnie trzy lata porty notowały spadki wielkości tego surowca.

„Na wzrost eksportu koksu miały wpływ cztery duże statki obsłużone w lutym z ładunkiem m.in. do Indii i Hiszpanii” - powiedziała PAP Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu. „Cieszy także rosnący import rudy. To z kolei kontynuacja trendu, który utrzymuje się od zeszłego roku. Zwiększony import rudy to oznaka rozpędzonej gospodarki. Wzrosty w koksie i rudzie to także dobry prognostyk na przyszłość” - dodała Woźniak-Lewandowska.

Spadki zanotowały natomiast przeładunki zboża (60 proc.), ropy naftowej i jej przetworów (4 proc.) oraz kontenerów (4 proc.). O ile w przypadku kontenerów i ropy jest to chwilowe wahnięcie w dół, o tyle w zbożach mniejsze przeładunki były już zauważalne w zeszłym roku - podał Zarząd.

W tym roku w portach w Szczecinie i Świnoujście obsłużono 4 608,9 tys. ton towarów.

Z szacunków portów wynika, że obsługiwane ładunki będą rosły; br. powinien zamknąć się wielkością przekraczającą 26 mln ton. 2017 r. zespół portów Szczecin-Świnoujście zamknął rekordowym wynikiem 25,5 mln ton przeładowanych towarów. To o 5,5 proc. lepszy wynik niż w 2016 r.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych. (PAP)