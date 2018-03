Deweloperzy: Rosną wszelkie koszty

Rosną wszystkie koszty związane z inwestycjami deweloperskimi, nie tylko materiałów budowlanych - powiedział Karol Kępka z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dodał, że te wzrosty przełożą się na ceny mieszkań.

„Zauważamy w ostatnim czasie nie tylko wzrost cen materiałów budowlanych, ale ogólnie wszystkich kosztów związanych z realizacją inwestycji deweloperskich” - powiedział Kępka. „Wynika to z szeregu czynników. Pierwszy z nich to niezwykle dynamiczny wzrost branży” - dodał.

Zdaniem PZFD kolejnym czynnikiem „są coraz większe problemy związane z pozyskiwaniem pracowników budów”. „Słyszymy już o tym, że pomimo dużej liczby pracujących imigrantów, nadal brakuje bardzo dużej liczby robotników” - podał Kępka. „Są to czynniki, które muszą być uwzględniane przez inwestorów na etapie planowania inwestycji i znajdą odzwierciedlenie w cenach mieszkań” - podsumował przedstawiciel PZFD.

Jak mówił w połowie lutego br. dyrektor PZFD Konrad Płochocki, „rynek mieszkaniowy był w ubiegłym roku w Polsce niezwykle konkurencyjny, czego dowodem jest nieznaczny wzrost cen, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście liczby sprzedanych lokali”. „Polska notuje jeden z najniższych wzrostów cen nieruchomości w Unii Europejskiej, na poziomie 4 proc.” - powiedział Płochocki.

Dyrektor zauważył, że w 2018 roku ceny gruntów oraz kosztów wykonawstwa mieszkań będą rosły „pomimo jednoczesnego spadku marż deweloperów”.

Polskie Składy Budowlane poddały analizie ceny materiałów dla budownictwa. „W porównaniu w okresie styczeń-luty 2018 r. do analogicznego okresu 2017 r. ceny wzrosły w 19 grupach asortymentowych. Rekordowo zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 31,9 proc.”.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.(PAP)