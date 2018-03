Szef MSW Niemiec: "Islam nie jest częścią Niemiec"

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer w opublikowanym w niedzielę wywiadzie zarzucił Unii Europejskiej, że przyjmuje „protekcjonalną” postawę w rozmowach z państwami unijnymi z Europy Wschodniej na temat przyjmowania uchodźców.

Seehofer, który jest politykiem współrządzącej w Niemczech partii chadeckiej CSU, w rozmowie z „Welt am Sonntag” („WamS”; niedzielne wydanie dziennika „Die Welt”) powiedział, że kontrole na granicach niemieckich powinny zostać utrzymane, dopóki UE nie będzie w stanie skutecznie chronić swych granic zewnętrznych.

Skrytykował też Komisję Europejską za przyjmowanie „moralizatorskiego tonu” wobec krajów wschodnioeuropejskich, które odmówiły przyjęcia uchodźców w ramach unijnego mechanizmu relokacji. Takie podejście jest w jego ocenie bezproduktywne, bo „każdy kraj ma swoją dumę”.

Seehofer zaapelował też do UE, by - jak to określił - przestała podejmować decyzje „ponad głowami” państw członkowskich. „Komisja Europejska często zachowuje się w sposób protekcjonalny. Musimy włożyć więcej wysiłku w dialog na temat rozdziału uchodźców. Jeśli będziemy cierpliwie negocjować, większość krajów poprze (to rozwiązanie)” - przekonywał.

Jak dodał, pozostałe kraje mogą pomóc w inny sposób, np. wysyłając więcej personelu do ochrony granic UE lub bardziej angażując się na rzecz wspólnego ich patrolowania.

Wypowiedź Seehofera może nasilić napięcia w powstałej po długich staraniach „wielkiej koalicji” bloku partii chadeckich (obok CSU jest to CDU kanclerz Angeli Merkel) i socjaldemokratycznej SPD.

Zaledwie kilka dni temu Seehofer wywołał kontrowersje inną swoją uwagą. W rozmowie z dziennikiem „Bild” powiedział on, że „islam nie jest częścią Niemiec”, które zostały ukształtowane przez chrześcijaństwo, ale wyznawcy islamu już tak.

W reakcji na te słowa Merkel zapewniła, że muzułmanie, których w ponad 80-milionowych Niemczech jest ok. 4,5 mln, stanowią część tego kraju, podobnie jak ich religia. Krytycznie o wypowiedzi Seehofera wypowiedzieli się także wiodący politycy SPD. Rzecznik konserwatywnego skrzydła w tej partii, poseł Johannes Kahrs, zarzucił chadekowi, że wykorzystuje zajmowane od niedawna stanowisko szefa MSW do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz swojej partii.

Seehofer do niedawna był szefem rządu Bawarii i pozostaje przewodniczącym CSU. Partia ta działa tylko w Bawarii, a w Bundestagu tworzy klub parlamentarny z CDU Merkel, choć w wielu sprawach zajmuje bardziej od niej prawicowe stanowisko.

Zdaniem komentatorów stanowczymi wypowiedziami Seehofer chce przyciągnąć do swego ugrupowania wyborców, którzy w ubiegłorocznych wyborach do Bundestagu głosowali na skrajnie prawicową, populistyczną Alternatywę dla Niemiec (AfD). To antyimigranckie, antyislamskie i eurosceptyczne ugrupowanie zdobyło w wyborach parlamentarnych pozycję trzeciej siły politycznej, podczas gdy partie chadeckie i socjaldemokraci odnotowali najgorsze wyniki w swej powojennej historii. (PAP)