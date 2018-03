Enter Air spodziewa się wzrostów

W tym roku spodziewamy się około 10 proc. wzrostu, jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów, pomogą nam w tym dwa nowoczesne Boeingi 737-8 MAX, które prosto od producenta odbierzemy jeszcze w tym roku - zapowiada prezes Enter Air Grzegorz Polaniecki.

Enter Air jest polską, prywatną czarterową linią lotniczą, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Konsekwentnie realizujemy strategię stabilnego wzrostu. Kontrakty, jakie podpisujemy, są większe, niż w poprzednich latach. Korzystamy z rozwoju rynku, który rośnie dwucyfrowo. W tym roku spodziewamy się około 10 proc. wzrostu. Szczególnie w Polsce. W ubiegłym roku rynek znacząco wzrósł, a wraz z nim również i my, przewożąc ponad 300 tysięcy pasażerów więcej niż w 2016 roku” - powiedział Polaniecki.

W ubiegłym roku w grudniu Enter Air oraz Itaka Holdings zawarły umowę sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2018 - zima 2018/2019. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 51 mln USD netto. Wcześniej, bo we wrześniu, linia podpisała umowę z Rainbow Tours również na sezon lato 2018 - zima 2018/2019. Wartość umowy jest szacowana na 46,3 mln USD.

W ostatnich miesiącach Enter Air podpisał też dwie umowy z TUI Poland o łącznej szacunkowej wartości około 168,1 mln USD. Wszystkie podpisywane umowy były większe od analogicznych kontraktów zawartych na poprzedni sezon.

„W tym roku spodziewamy się uzyskać większe wzrosty również dzięki temu, że zwiększamy naszą flotę. Przed sezonem wakacyjnym do floty dołączą kolejne Boeingi 737-800, a pod koniec 2018 roku powinny pojawić się u nas dwa pierwsze Boeingi 737-8 MAX, prosto od producenta. Będą one już latały w sezonie zimowym 2018/2019, które będą obsługiwały dalsze kierunki. Będziemy testować, na ile ten samolot będzie opłacalny w eksploatacji. Producent zawsze zachwala swoje produkty, ale my podchodzimy do wszystkich deklaracji ostrożnie. Chcemy się sami przekonać, czy samolot rzeczywiście jest hitem” - powiedział prezes.

Dodał, że linia na razie zamówiła sześć sztuk tych maszyn. Obecnie analizuje różne możliwości finansowania tych dwóch samolotów. „Mamy ciekawe oferty. Na pewno finansowanie będzie na dobrych warunkach” - ocenił.

Jak mówił prezes, w tym roku największymi hitami wśród turystów będą Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi oraz Grecja. „Do łask wracają Turcja i Egipt. Sytuacja w tych krajach się uspokoiła i klienci wykupują tam pobyt. Obserwujemy, że turyści byli już w wielu miejscach, w związku z tym wraz z biurami podroży będziemy się starali zaoferować nowe kierunki, bliżej równika. Już teraz latamy np. na Zanzibar na Oceanie Indyjskim” - powiedział.

Zdaniem Polanieckiego wielu Polaków stać na egzotyczne podróże. „Coraz więcej zarabiamy. Nasz klient, to osoba, która jest w stanie pojechać na wakacje raz, czy nawet kilka razy w roku. I tych ludzi zarabiających w Polsce trochę więcej niż średnia, przybywa” - ocenił.

Jak dodał prezes, jeśli chodzi o rynek zagraniczny, przewozy są rozłożone bardziej równomiernie w ciągu roku, np. Skandynawowie chętniej udają się na wakacje w miesiącach zimowych. Ponad jedna trzecia przychodów pochodzi z przewozów realizowanych dla zagranicznych biur podróży na trasach poza Polską.

Linia poszukuje nowych pracowników m.in. pilotów, personelu pokładowego, a także specjalistów operacyjnych. Jak zachęca prezes, firma oferuje m.in. „dobre zarobki”.

Enter Air powstał w listopadzie 2009 roku, we flocie ma 17 Boeingów 737-800. Przewoźnik ma osiem baz operacyjnych, w tym cztery w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu. Za granicą ma stałą bazę operacyjną w Paryżu oraz sezonowe bazy operacyjne w Manchesterze, Londynie i Tel Awiwie. Enter Air realizuje połączenia dla głównych polskich i zagranicznych biur podróży, latając do ponad 30 krajów od Islandii i Portugalii po Kenię i Tajlandię. W 2016 r. na pokładach Enter Air podróżowało 1,7 mln pasażerów, z czego 1,1 mln osób na połączeniach z i do Polski. Ponad jedna trzecia przychodów pochodzi z przewozów realizowanych dla zagranicznych biur podróży na trasach poza Polską. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

