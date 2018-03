ASEAN za wolnym handlem

Przywódcy krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i Australii na zakończenie wspólnego szczytu w niedzielę opowiedzieli się za wolnym handlem oraz zaapelowali o denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego.

„Głęboko wierzymy, że wolny, otwarty i oparty na zasadach wielostronny system handlowy jest kluczem do rozwoju i dobrobytu w regionie” - powiedział premier Singapuru Lee Hsien Loong na konferencji prasowej kończącej dwudniowy szczyt w Sydney.

Lee i premier Australii Malcolm Turnbull zaapelowali do krajów ASEAN o niezwłoczne zatwierdzenie Regionalnego Całościowego Partnerstwa Handlowego, czyli wspieranej przez Chiny alternatywy dla Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), z którego w zeszłym roku wycofały się USA.

We wspólnym oświadczeniu uczestnicy szczytu zaapelowali do Korei Północnej o zakończenie programu zbrojeń atomowych i wezwały kraje ONZ do pełnego wdrożenia sankcji wobec reżimu w Pjongjangu.

„Popieramy całkowitą, dającą się zweryfikować, nieodwracalną i pokojową denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego oraz inicjatywy dążące do przywrócenia pokoju” - dodano.

Państwa uczestniczące w szczycie zaapelowały też o „opanowanie” w sprawach związanych z Morzem Południowochińskim, na którym Chiny i połowa z 10 państw ASEAN (w tym Brunei, Malezja i Filipiny) prowadzi spory terytorialne.

Na prośbę północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una w kwietniu ma się on spotkać z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem w Panmundżomie, w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw, a w maju odbędzie rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W 2017 roku Korea Płn. przeprowadziła szóstą i zarazem największą dotąd próbę ładunku nuklearnego oraz kilka prób rakiet balistycznych. Po wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) pod koniec listopada reżim ogłosił, że jest w stanie dokonać ataku atomowego na całe kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych.

W skład ASEAN wchodzą: Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam. Australia była gospodarzem spotkania, aby pogłębić polityczne i handlowe powiązania z regionem w obliczu rosnących wpływów Chin.(PAP)