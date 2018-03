Nord Stream 2 tematem szczytu Morawiecki-Merkel

Nord Stream 2 będzie jednym z ważnych tematów poniedziałkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel - powiedział w niedzielę minister Michał Dworczyk. Dodał, że rozmowy będą dotyczyły także przyszłości Unii Europejskiej oraz przyszłego budżetu unijnego.

„Nord Stream 2 będzie jednym z ważnych tematów na agendzie tego spotkania” - powiedział Dworczyk w niedzielnej „Kawie na ławę” na antenie TVN24. „Tak samo jak przyszłość Unii Europejskiej, przyszły budżet unijny, a także szereg innych spraw, nie tylko bilateralnych, ale również dotyczących całej Unii” - zaznaczył.

„Prezydent Duda także spotka się jutro wieczorem z kanclerz Merkel” - powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Wypowiedzi polityków padły w kontekście solidarności krajów Unii Europejskiej i NATO z Wielką Brytanią. W środę brytyjska premier Theresa May obarczyła Rosję odpowiedzialnością za otrucie byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki Julii w Wielkiej Brytanii.

Jak powiedział Michał Dworczyk, już w niedzielę Morawiecki będzie rozmawiał z brytyjską premier Theresą May (rozmowa była zapowiedziana na godz. 13 przez rzecznik rządu Joannę Kopcińską - PAP). „Rozmowa odbędzie na życzenie strony brytyjskiej, nasi dyplomaci na bieżąco pracują z brytyjskimi dyplomatami” - przyznał. „W ostatni piątek minister Czaputowicz był z wizytą w Londynie” - przypomniał. Dodał, że „Wielka Brytania może liczyć na solidarność ze strony Polski”.

Dworczyk zaznaczył, że „Polski rząd dostrzega poziom negatywnego zaangażowania Federacji Rosyjskiej, który ostatnio cały czas się zwiększa”. Co chwila samoloty rosyjskie naruszają przestrzeń powietrzną krajów NATO, co chwila mamy do czynienia z incydentami, którymi Rosja testuje, na jak wiele pozwolić” - powiedział minister.

Zdaniem ministra Dworczyka odpowiedź, „dana solidarnie przez kraje Unii Europejskiej, przez kraje NATO”, będzie bardzo ważna.

Polityk PO Rafał Trzaskowski był zgodny z Dworczykiem: „Rosja testuje kolejne granice”. „Mamy do czynienia także z ingerencją w wybory w bardzo wielu państwach” - dodał. Jego zdaniem odpowiedź państw NATO powinna być natychmiastowa i powinna być 100-procentowa solidarność. „Było tak, że przez chwilę sygnały nie były jednoznaczne”- dodał, przypominając wahanie Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciel Nowoczesnej, Adam Szłapka powiedział, że „mamy do czynienia z zimną wojną, która momentami zmienia się w gorącą wojnę”. „Mamy do czynienia z atakami na suwerenne państwa i zajmowaniem terenów państw”.

„Hipokryzja Unii Europejskiej mnie przeraża” - powiedziała Agnieszka Ścigaj z Kukiz‘15. „Rosja, która wywołuje wojny, testuje broń biologiczną, również w Syrii, jest stałym członkiem ds. bezpieczeństwa ONZ”; „nikt nie zwraca na to uwagi, cała UE uzależnia się od Rosji, robi z nią interesy, buduje gazociągi” - powiedziała Ścigaj.

Zdaniem rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego adekwatną „reakcją świata zachodniego byłaby rezygnacja z Nord Stream 2”.

Brytyjscy śledczy ustalili, że w ataku na Skripala i jego córkę wykorzystano produkowaną w Rosji broń chemiczną typu Nowiczok. Obie ofiary pozostają w stanie krytycznym.

Skripal został w 2006 r. skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie od lat 90. Brytyjczykom danych na temat działających w Europie rosyjskich agentów. W trakcie procesu przyznał się do stawianych mu zarzutów. W 2010 r. został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI). (PAP)