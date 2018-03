Cieszmy się z sukcesu polskiej firmy

Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w 2017 r. wypracowały 1,42 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,29 mld zł w 2016 roku. Spółka zakończyła 2017 rok 53,8 mln zł zysku netto, wobec 46,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej ZM Henryk Kania w 2017 r. wyniósł 93,8 mln zł wobec 79,3 mln zł w 2016 r. Zysk netto na 1 akcję zwykłą wyniósł w 2017 r. 43 gr wobec 37 gr w 2016 r. Przychody z działalności operacyjnej Spółki wzrosły z 1,29 mld zł w 2016 r. do 1,42 mld zł w 2017 r. Koszty działalności operacyjnej wzrosły z1,2 mld zł w 2016 r. - do 1,32 mld zł.

W liście do akcjonariuszy, Grzegorz Minczanowski, prezes ZM Henryk Kania SA, napisał, że 2017 r. był dla Zakładów kolejnym bardzo pracowitym okresem:

„Utrzymaliśmy i wzmocniliśmy pozycję jednego z czołowych i najbardziej rozpoznawalnych producentów wyrobów mięsnych w kraju. Kontynuowaliśmy szeroką kampanię reklamową i działania wizerunkowe dotyczące budowy marki Henryk Kania, w tym Henryk Kania Maestro. Działania te spowodowały znaczący wzrost wartości marki, która wg rankingu najcenniejszych polskich marek dziennika ,,Rzeczpospolita” warta jest 485,9 mln zł, co daje jej trzecią lokatę wśród marek żywieniowych”. Firma poszerzyła portfolio produktów w oparciu o aktualne trendy i oczekiwania konsumentów, wprowadzając do oferty m.in. mięsne batony proteinowe oraz nowe przekąski. Zakłady Mięsne Henryk Kania należą obecnie do trójki wiodących producentów w niemal każdej kategorii produktowej. Ich znane, paczkowane kabanosy, zajmują już 20 proc. udział na półkach sieci dyskontowych.