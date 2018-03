W Chinach spore zmiany

W poniedziałek w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie mianowano formalnie członków chińskiego rządu, w tym wicepremierów, radców stanu i ministrów oraz szefa banku centralnego, którzy będą realizować politykę prezydenta Xi Jinpinga.

Pierwszym wiceministrem został Han Zheng, który w ubiegłym roku awansował do potężnego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Według ekspertów będzie on nadzorował walkę z zanieczyszczeniem, którą Pekin uznaje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów.

Dowództwo w drugiej „kluczowej bitwie” toczonej przez chińskie władze, czyli ograniczaniu ryzyka finansowego, obejmie zdaniem obserwatorów kolejny mianowany w poniedziałek wicepremier, bliski stronnik prezydenta Xi, Liu He.

Do niedawna media spekulowały, że Liu może zostać również prezesem Ludowego Banku Chin, ale na to stanowisko mianowano wykształconego w USA ekonomistę Yi Ganga. Zastąpił on Zhou Xiaochuana, który zarządzał tą instytucją od 2002 roku i uznawany jest za jednego z architektów liberalizacji chińskich finansów.

Wicepremierem został również w poniedziałek członek 25-osobowego BP KC KPCh Hu Chunhua, który pochodzi z biednej wsi w prowincji Hubei i zdaniem obserwatorów będzie odpowiedzialny za kampanię redukcji ubóstwa - trzeci priorytet władz w Pekinie.

Czwartym wicepremierem została jedyna kobieta w BP Sun Chunlan, która zastąpiła na tym stanowisku jedyną kobietę wśród dotychczasowych chińskich wicepremierów Liu Yandong. Sun ma się zajmować wieloma dziedzinami, w tym nauką, edukacją, kulturą, sportem i prasą.

Według ekspertów wybór wicepremierów do realizacji poszczególnych elementów polityki Xi Jinpinga może dodatkowo zacieśnić jego kontrolę i zmarginalizować rolę premiera Li Keqianga.

Radcami stanu, którzy w hierarchii chińskiego rządu plasują się pomiędzy wicepremierami a ministrami, zostali szef MSZ Wang Yi, przewodniczący komisji zarządzającej państwowymi przedsiębiorstwami Wang Yong, członek Centralnej Komisji Wojskowej Wei Fenghe, minister bezpieczeństwa publicznego Zhao Kezhi oraz minister finansów Xiao Jie, który objął także funkcję sekretarza generalnego gabinetu.

W sobotę Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych - chiński parlament - zatwierdziło największą od lat reformę struktury rządu, która ma na celu zwiększenie kontroli Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz redukcję biurokracji i jaśniejszy podział kompetencji pomiędzy poszczególne agencje.

Nowo powołane ministerstwo zasobów naturalnych objął w poniedziałek dotychczasowy gubernator prowincji Hejlungciang na północy kraju Lu Hao. Ministrem środowiska ekologicznego został Li Ganjie, który dotąd kierował zlikwidowanym ministerstwem ochrony środowiska.

Na trwającej sesji parlamentu zmieniono również konstytucję, co umożliwia prezydentowi Xi Jinpingowi pozostanie szefem państwa bezterminowo. Sesja rozpoczęła się 5 marca i potrwa do wtorku.

PAP/ as/