Znamy koszty ładowania "elektryka"

Największa w Polsce sieć ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych - firma GreenWay Polska - ogłasza wprowadzenie opłat za korzystanie z jej infrastruktury. Cennik może zacząć obowiązywać od 7 maja 2018 roku

Pierwsza ładowarka sieci GreenWay została zainstalowana w Polsce w grudniu 2016 r., we wrześniu 2017 r. działało już ponad 30 stacji. Prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski poinformował, że spółka ma zarejestrowanych ok. 1,2 tys. klientów.

W tej chwili średnio w miesiącu odbywa się ok. 3-4 tys. ładowań. Szacuje, że w tej chwili w Polsce jest ok. 1,8 tys. samochodów elektrycznych.

Czyżewski poinformował PAP w poniedziałek, że system naliczania opłat za korzystanie z infrastruktury GreenWay oparty jest o kilowatogodziny (kWh). „Dzięki temu kierowca będzie płacił dokładnie za to, co zużywa i co jest mu potrzebne do poruszania się +elektrykiem+” - wyjaśnił. Wprowadzenie cennika planowane jest na 7 maja bieżącego roku. Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze związane z uruchomieniem rozliczeń.

Koszt jednej kWh został określony na 1,89 zł w przypadku ładowania prądem stałym i mocą do 50 kW oraz 1,19 zł kWh przy ładowaniu prądu zmiennego z mocą do 22 kW. „Stawki uwzględniają wysokie koszty technologii szybkiego ładowania, utrzymania stacji oraz całodobowej obsługi klienta, dlatego są wyższe niż koszty ładowania w domu” - tłumaczył Czyżewski.

Poinformował, że zaproponowane stawki dla usług szybkiego ładowania są jednymi z najniższych w Europie i wynoszą 2,36 zł / kWh dla szybkiej ładowarki i 1,98zł / kWh dla stacji półszybkiej. Zwrócił uwagę, że naładowanie akumulatorów na przejechanie 100 km na stacjach GreenWay zajmuje mniej niż 30 minut, zamiast kilku godzin w warunkach domowych.

Cennik przewiduje też opłatę za minuty przyłączenia do stacji po przekroczeniu pewnego czasu ładowania. Dla ładowania szybkiego prądem stałym naliczana będzie po 45 minutach, a dla ładowania prądem zmiennym - po 180 minutach. Opłata za każdą minutę ponad wyznaczony limit wynosi 0,40 zł. Czyżewski wskazał, że „celem jej wprowadzenia jest zwiększenie dostępności ładowarek dla kolejnych użytkowników”.

Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że zdecydowana większość sesji ładowania kończy się przed upływem tego czasu - dodał.

Czyżewski powiedział, że przy przyjętych stawkach i typowym sposobie ładowania samochodu elektrycznego - czyli głównie w nocy, przy wykorzystaniu niskich taryf, sporadycznie na stacjach szybkiego ładowania - koszt przejechania 100 km wyniesie ok. 10,9 zł.

Ocenił, że „usługa szybkiego ładowania jest zwykle uzupełnieniem dla ładowania samochodu w warunkach domowych lub na stacjach wolnego ładowania”. Podał, że z deklaracji klientów GreenWay wynika, że jedynie 30 proc. potrzeb związanych z ładowaniem ma być w przyszłości zaspokajanych na stacjach publicznych, w tym w części na stacjach szybkich, a w 70 proc. w trakcie postoju samochodu w nocy.

Ocenił, że wprowadzenie opłat za ładowanie elektryków nie przyczyni się do zmniejszenia dynamiki wzrostu liczby tego typu aut w kraju.

Nie widzę tutaj takiego ryzyka. Koszty jazdy samochodem elektrycznym pozostaną atrakcyjne - dodał.

Zwrócił uwagę, że korzystanie z instalowanych w przyszłości nowych ładowarek przez miesiąc będzie bezpłatne. „Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie urządzeń i wyeliminowanie ewentualnych usterek” - wyjaśnił.

Spółka poinformowała, że klienci GreenWay - wg. stawek obowiązujących na polskim rynku - będą mogli korzystać też z ponad 20 szybkich ładowarek sieci znajdujących się na Słowacji. Natomiast dzięki porozumieniom roamingowym z największymi operatorami GreenWay zapewnia swoim klientom także dostęp do ponad 4,5 tys. stacji na terenie Europy.

Aby móc korzystać z usług ładowania na stacjach GreenWay, niezbędne jest zarejestrowanie się użytkownika w systemie operatora. Jest też możliwość ładowania bez zarejestrowania się, ale wówczas ceny są wyższe: za ładowanie ze stacji szybkiej opłata wyniesie 2,29zł /kWh a półszybkiej - 1,45 zł/ kWh.

Spółka poinformowała, że rozpoczyna udostępnianie swoim klientom Portalu Kierowcy i Klienta, które umożliwią lokalizowanie najbliższej stacji, śledzenie w czasie rzeczywistym jej stanu, przeglądu historii swoich ładowań i rozliczeń.

Obecnie w kraju można korzystać z 33 szybkich stacji ładowania. W tym roku spółka zamierza zainstalować co najmniej 60 kolejnych stacji. Do 2020 roku GreenWay planuje instalację łącznie 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych, w tym 10 ultraszybkich i 135 szybkich.

Czyżewski poinformował, że w ub. roku dynamika sprzedaży „elektryków” w Polsce była jedną z najwyższych w Europie.

Według danych spółki liczba samochodów wzrosła o ponad 100 proc., ale starujemy z bardzo niskiego poziomu i rzeczywiście jeszcze wiele przed nami, aby dogonić te kraje, w których elektromobilność zaczęła być rozwijana wcześniej - dodał.

