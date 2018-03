Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk reaktywacja

Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk to jedno z nabrzeży, które wymaga natychmiastowej modernizacji. Od lat nieużywany, niebawem przejdzie diametralną zmianę i zyska zupełnie nowe możliwości - informuje Port Gdańsk

Prace na tym nabrzeżu skupią się na rozbudowie ok. 1220 metrów. Wykonawca przeprowadzi m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, czerpalne i umacniające dno, prace sanitarne oraz drogowo-kolejowe.

Dworzec Drzewny jest nabrzeżem, którego od wielu lat nie eksploatowano. Przez takie zaniedbania popadł w ruinę i stracił wszelkie możliwości przeładunkowe. Chcemy je rozbudować, by znów tętniło życiem portowym. Zakładamy, że będzie to nabrzeże uniwersalne. Obecnie ma konstrukcję skarpową, co należy zmienić. Musimy także m.in. przesunąć linię odbojową – mówi Łukasz Greinke, prezes Morskiego Portu Gdańsk.

Modernizacja nabrzeża Dworzec Drzewny jest jednym z zadań w projekcie obejmującym przebudowę toru wodnego. Projekt jest w 85 proc. dofinansowany z instrumentu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę). Oprócz niego dzięki unijnym środkom prace obejmą także pogłębienie toru wodnego i modernizację Nabrzeża Oliwskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew oraz Zbożowego wraz z fragmentem nabrzeża przy Twierdzy Wisłoujście. Łącznie to ok. 5 km odnowionej infrastruktury.

Projekty finansowane z instrumentu CEF zakończą się do 2020 roku włącznie. Do tego czasu inwestycje w Porcie Gdańsk będą kosztować ok. miliarda złotych.

Powstanie nowa ścianka szczelna, nowe linie odbojowe i cumownicze. Dzięki temu przy Dworcu Drzewnym będą obsługiwane największe jednostki, które wchodzą do Portu Wewnętrznego – o zanurzeniu do 10,6 metrów – tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

W połowie grudnia 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił przetarg na modernizację nabrzeża Dworzec Drzewny. Dziś otwarto oferty, które złożyło osiem podmiotów. Do przetargu stanęło pięć konsorcjów. Wszyscy potencjalni wykonawcy deklarują ukończenie prac w ciągu 96 tygodni od momentu podpisania umowy.