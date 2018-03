BZWBK nie wypłaci dywidendy z zysku za 2017 r.

BZWBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2017 roku. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty dywidendy z zysku zatrzymanego za 2016 r. - poinformował bank w komunikacie.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie otrzymanego przez Bank zalecenia - napisano w komunikacie.

W maju 2017 roku akcjonariusze banku zdecydowali, że z 2,08 mld zł zysku za 2016 r. 1,04 mld zł przeznaczone będzie na kapitał rezerwowy, a kwota 1,04 mld zł została niepodzielona. Uchwalili wówczas przeznaczenie na dywidendę 535,9 mln zł z niepodzielonego zysku za 2014 rok i 2015 rok, co dało 5,4 zł dywidendy na akcję.

W styczniu 2018 roku Michał Gajewski, prezes banku, informował, że BZ WBK chce wypłacić dywidendę za 2017 rok.

KNF zdecydował także, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku za 2017 r. Jak informował bank Nadzór zalecił, aby zwiększyć fundusze własne banku poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 r. Czytaj także: Miliardy prezentów PKO BP na 100-lecie niepodległości

PKO BP już w ubiegłym tygodniu PKO BP informował, że według danych na 31 grudnia 2017r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy do 75 proc. zysku za 2017 r. Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 r.

KNF przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym - rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75 proc. wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku.

Na podst. PAP/ISBNews