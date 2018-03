Technologia, która zmieni ten świat

Czy bitcoin to blockchain, a blockchain to bitcoin? W poniedziałek w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej naukowcy, regulatorzy rynku finansowego oraz praktycy największych firm z branży finansów i bankowości dyskutowali o przyszłości technologii blockchain, czyli o tym jak nie wylać dziecka z kąpielą

Głównym przesłaniem tego wydarzenia była obserwacja, że boom na bitcoina jest groźny z wielu względów. Przede wszystkich dla tych, którzy w niego zainwestowali, ze względu na jego niestabilność kursową. Ale jeszcze większym zagrożeniem jest znak równości, w powszechnej świadomości, stawiany między kryptowalutami, a samą technologią blockchain.

To bardzo ważne, żeby wszyscy wiedzieli, że kryptowaluty i blockchain to nie są synonimy. To nie jest to samo. Technologie blockchain stwarzają większe możliwości. Blockchain zmieni, jeśli nie zrewolucjonizuje, świat – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czy bitcoina należy traktować jako pełnoprawną walutę? Zdaniem doktora Emila Ślązaka z SGH - ani trochę. Przynajmniej na razie. Przy tak dużej zmienności notowań trudno wyrażać wartości towarów w bitcoinie. Nie ma też funkcji obrachunkowej. Również jego akceptacja pozostaje na niezauważanym poziomie, a funkcja transakcyjna bitcoina jest nadal bez znaczenia, w ujęciu globalnym. Ale technologia, na której jest oparty, to już zupełnie inna sprawa.

Popularność kryptowalut wzięła się właśnie z ich bezpieczeństwa – gwarantowanej niezmienności zapisu danych przez wykorzystanie zapisu rozproszonego. Każda transakcja jest dopisywana do łańcucha transakcji poprzednich. Nie da się zmienić poprzednich zapisów, tak jak nie da się zmienić biegu zaistniałych wydarzeń. Nie ma sytuacji, że dane mogą być zmienione przez jakąś jednostkę centralną. By coś zmienić w historii zapisu, trzeba by, albo niewyobrażalnej mocy obliczeniowej, albo trzeba by cofnąć się w czasie. Dlatego blockchain jest tak bezpieczną technologią. Dlatego też eksperci ubolewają, że technologię tę wrzuca się do jednego wora razem z niebezpieczną w praktyce kryptowalutą.

Obecni praktycy, zarówno z firm technologicznych, jak i bankowości, wskazywali, że to technologia ma dopasowywać się do biznesu, nie biznes do technologii.

Uważnie obserwujemy, spotykamy z dostawcami, rozmawiamy – powiedział Artur Żurek, dyrektor Departamentu Wspomagania i Optymalizacji Sieci Detalicznej Banku Millennium. – Ale wiemy, że są alternatywne technologie, które mogą przynieść nam te funkcje i korzyści tej technologii, bez użycia blockchainu - dodał.

Nieco bardziej optymistycznie do tej technologii podchodził przedstawiciel Alior Banku.

Bardzo byśmy chcieli, aby kryptowaluty nie przesłaniały tej technologii – mówił Mariusz Ożga, dyrektor ds. projektów fintech w Alior Banku. - Kilka projektów blockchainowych jest w procesie produkcji. Widzimy wielki potencjał zarówno do oszczędności w procesie potwierdzania wartości i tożsamości. Zaczynamy tę technologię testować. Niedługo będzie tych projektów więcej – dodał Ożga.

Ekspert IBM wskazywał za to na inne rozwiązania, bazujące na tej technologii, które już istnieją oraz na nowe możliwości, które są jeszcze niewykorzystane. Przedstawił również dane świadczące o tym, że na świecie nastąpił koniec teoretyzowania i biznes już wziął się do pracy z wykorzystaniem technologii blockchain.

Według analizy Gartner Hype Cycle, blockhain przestał być już postrzegany jako rozwiązanie na wszystkie bolączki i już udało się znaleźć sens tej technologii. Zdefiniowaliśmy oczekiwania, zaczynamy je wprowadzać. Przechodzimy już do okresu większego realizmu, a więc czasu, gdy te rozwiązania będą miały konkretny związek z biznesem – powiedział Maciej Jędrzejczyk, blockchain technical leader oraz government industry solution architect w IBM Polska. - Polecam zakup Gazety Bankowej która poświęciła aż 19 stron technologii blockchain. Bardzo ciekawe artykuły. Osobiście uważam, że jest to jeden z lepszych przykładów tego jak rozmawiać ciekawie i bez zbędnych emocji. Nie reklamuję, ale zachęcam do kupna – dodał ekspert IBM.

