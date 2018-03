Kwieciński: Bardzo dobry wynik budownictwa

Podany w poniedziałek przez GUS wynik produkcji budowlano-montażowej jest bardzo dobry, zgodny z oczekiwaniami resortu inwestycji i rozwoju - ocenił w komentarzu szef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 31,4 proc. rdr, a wobec stycznia br. wzrosła o 3,3 proc. Natomiast produkcja przemysłowa w lutym 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 proc. Czytaj także: Gospodarka nie zwalnia

Jego zdaniem kolejnym argumentem, który dotyczy zarówno danych za luty, ale pozwala też patrzeć z optymizmem w przyszłość, są rozkręcone inwestycje unijne.

Minister zwrócił uwagę, że poniedziałkowe dane GUS pokazują też, jego zdaniem, spory - 10-procentowy - wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku przez pierwsze dwa miesiące 2018 r.

I to mimo tego, że˙baza była dość wysoka, bo w styczniu i lutym 2017 r. odnotowaliśmy 7,5 proc. na plusie. To solidny wynik i podstawa do dalszych wzrostów, bo zapracowały na niego dwie dominujące grupy inwestorów - deweloperzy i inwestorzy indywidualni. Dane dotyczące wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów w styczniu i lutym - wzrosty odpowiednio 11,5 i 20,3 proc. rok do roku - przyniosą efekty w postaci oddanych mieszkań w dłuższej, kilkunastomiesięcznej lub kilkuletniej perspektywie - przewiduje szef resortu inwestycji i rozwoju.