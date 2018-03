KNF: Pekao stać nawet na 100 proc. dywidendy

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnianie kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku za 2017 r., poinformował bank

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzające spełnianie przez bank kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - czytamy w komunikacie.