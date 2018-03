Zlikwidowano tytoniowy szlak przemytu

CBŚP wspólnie z KAS zlikwidowało drogę przerzutową nielegalnych papierosów z Polski do Europy Zachodniej. Rozbito jednocześnie międzynarodową grupę przestępczą. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 22,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków skarbowych, wartych w Polsce około 15,5 mln zł, a na zachodzie 37 mln zł. Skarb Państwa został uszczuplony na ponad 25 mln zł. W Prokuraturze Okręgowej w Kielcach 11 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego jednej zarzut kierowania tą grupą

Kilkumiesięczna drobiazgowa praca policjantów z Centralnego Biura Śledczego z Zarządu w Kielcach, wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz na terenie Europy Zachodniej działała międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się produkcją oraz transgranicznym przemytem nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Wszystko wskazywało na to, że na terenie powiatu radomskiego i kieleckiego znajduje się sieć powiązanych ze sobą magazynów oraz punktów załadunkowych, które umożliwiają magazynowanie oraz transport nielegalnie wytworzonych papierosów do odbiorców krajowych oraz zagranicznych. Z zebranych informacji wynika, że członkowie grupy mogli przekazać do dalszego nielegalnego obrotu nawet 4 miliony sztuk papierosów tygodniowo, co w okresie działalności grupy wygenerować mogło wielomilionowe straty Skarbu Pastwa z tytułu nieopłaconych należności celno-skarbowych - czytamy w komunikacie.