25 mld zł w NFOŚiGW na walkę ze smogiem

Kwotą 25 mld zł dysponuje w latach 2016-23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z jakością powietrza - mówił w poniedziałek w Sosnowcu wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

Wiceminister uczestniczył w Sosnowcu w obradach wyjazdowej sesji sejmowej komisji zdrowia poświęconej problemom zanieczyszczenia powietrza.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje minister środowiska, ma do wydania na poprawę jakości powietrza 25 mld zł, z czego środki własne NFOŚiGW to 18 mld zł - powiedział w Sosnowcu Mazurek, uściślając że chodzi też m.in. o środki unijne dostępne w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. - Będziemy promować głęboką termomodernizację budynków, ponieważ to jest energia, którą możemy najszybciej wykorzystać. Będziemy promować elektromobilność, będziemy poprawiać stan jakości powietrza w miastach poprzez zmiany w systemie transportu zbiorowego - dodał wiceminister środowiska.