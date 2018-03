We wtorek Rada Mieszkalnictwa zajmie się wysokością dopłat do czynszu

Na najbliższym posiedzeniu Rada Mieszkalnictwa ma zająć się kryteriami i wielkością dopłat do czynszu dla najuboższych w programie Mieszkanie plus oraz przepisami związanymi z użytkowaniem wieczystym gruntów – zapowiedział Artur Soboń wiceminister w resorcie Inwestycji i Rozwoju

Jednocześnie Soboń poinformował, że do końca roku zostanie przygotowany kodeks urbanistyczno-architektoniczny tak żeby tworzył razem z prawem budowlanym jedną całość. To powinna być spójna całość – skomentował wiceminister, i jak dodał kodeks będzie przygotowany na bazie przepisów, którzy przygotowali nasi poprzednicy.

Wiceminister skomentował również niektóre przepisy specustawy mieszkaniowej, która ma generalnie przyspieszyć proces inwestycyjny i budowlany w mieszkaniówce. Dzięki standardom urbanistycznym dokładnie sprecyzowanych w specustawie, nie będzie już można budować osiedli mieszkaniowych ad hoc, w polu bez niezbędnej dla mieszkańców infrastruktury jak: transport drogi, sklepy przedszkola.

Od inwestora oczekujemy najwyższych standardów, a to oznacza ścisłe przestrzeganie i egzekwowanie terminów, ale także kar za niezrealizowanie inwestycji zgodnie z przepisami. Na przykład jeżeli inwestycja nie spełni standardów urbanistycznych to inwestor nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie, a to już będzie problem po jego stronie – zapowiada Soboń.