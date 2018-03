PKO BP otworzy oddział w Londynie

PKO Bank Polski otworzy przed końcem 2018 roku oddział bankowości korporacyjnej w Londynie - zapowiedział jego prezes Zbigniew Jagiełło. Placówka będzie zajmowała się działalnością na rzecz polskich firm

Jagiełło powiedział na konferencji prasowej, że bank dostrzega potrzebę wsparcia polskich firm.

My tę niszę, potrzebę naszych klientów wypełniamy. We Frankfurcie otworzyliśmy oddział, który obsługuje Orlen Deutschland jako taką flagową polską instytucję w Niemczech oraz wiele innych firm, które mają potrzeby kredytowe, trade finance czy firmy, które szukają informacji, w jaki sposób mogą we Frankfurcie, w Niemczech spełniać swoje finansowe potrzeby. To samo dzieje się w Czechach i teraz czas na Wielką Brytanię - tłumaczył.