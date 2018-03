Firmy raczej nie sprawdzają kontrahentów

Aż 43 proc. firm z sektora MSP nie sprawdza kontrahentów przed zawarciem z nimi umowy - wynika ze wspólnego badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i jego partnera Rzetelnej Firmy.

„Tylko 12 proc. przedsiębiorców sprawdza wszystkich partnerów biznesowych, a co trzeci prześwietla tylko nowych klientów, uznając że taki, który już raz zapłacił, na pewno ureguluje też kolejne faktury” - wynika z wtorkowej publikacji badania „Biznesowy savoir-vivre”.

„Mikroprzedsiębiorcy nie sprawdzają kontrahentów, bo ufają, że ci zapłacą w terminie, a poza tym liczy się dla nich każde zlecenie. Tym, czy dostaną za nie zapłatę, martwią się później. Z kolei małe firmy, zatrudniające od 10 do 19 pracowników, nie weryfikują partnerów biznesowych, bo jak twierdzą, współpracują ze stałymi klientami i boją się, że przez kontrolę stracą ich” - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes Rzetelnej Firmy Mirosław Sędłak.

Podobną zasadę, jak dodał, wyznają średnie firmy. „Tyle, że to nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo ci sami przedsiębiorcy przyznają, że nie ma znaczenia to, czy klient jest stary, czy nowy, bo i jedni i drudzy mają zwyczaj nie płacić” - zaznaczył.

Według prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego, gdyby stali kontrahenci płacili zawsze na czas, z roku na rok nie wzrastałaby liczba dłużników-przedsiębiorców. „Pod koniec 2017 roku w naszej bazie danych widniało 235 tys. firm, gdzie rok wcześniej było ich o 10 tys. mniej. Wraz z nowymi dłużnikami, wzrosła też kwota ich zadłużenia: z 6,88 mld złotych do 8,77 mld zł pod koniec minionego roku” - wyjaśnił.

A co kieruje firmami, które podejmują się weryfikacji kontrahenta? Jak wynika z badania, dla 64 proc. przedsiębiorców to obniżenie ryzyka, że klient nie zapłaci. 47 proc. podkreśla, że dzięki temu jest spokojniejsza. Rzadziej wskazywane są inne powody. „W 18 proc. polskich przedsiębiorstw panuje odgórna polityka, która nakazuje kontrolę partnera biznesowego, z którym przyjdzie im współpracować. 13 proc. przedsiębiorców odpowiedziało, że działa w takiej branży, w której koniecznie trzeba podjąć się weryfikacji klienta. Co dziesiąty badany podkreśla, że sprawdzając tych, którym sprzedaje z odroczonym terminem płatności, dba po prostu o własne finanse” - wskazano.

Różnicę w zachowaniu widać nie tylko, gdy weźmie się pod uwagę wielkość firmy, ale i branżę w której działa - wynika z badania. Przedstawiciele firm usługowych podkreślają przede wszystkim, że „nie wypada sprawdzać kontrahentów”. Handlowcy najczęściej deklarują natomiast, że taka weryfikacja „może się skończyć utratą klienta”. Takich obaw nie podzielają z kolei producenci, którzy „najczęściej decydują się na weryfikację kontrahentów”.

Badanie „Biznesowy savoir-vivre” zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorców z sektora MSP przez Keralla Research w grudniu 2017 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy. (PAP)