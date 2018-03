GDDKiA: Będą nowe trasy

W 2017 roku na terenie działania poznańskiego oddziału GDDKiA udostępniono dla kierowców 45 km nowych dróg ekspresowych. Obecnie w realizacji w regionie jest pięć odcinków trasy S5 łączącej Poznań z Wrocławiem, a także obwodnica Kępna w ciągu drogi S11.

Jak poinformowała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, łączna wartość oddanych w minionym roku do użytku odcinków dróg ekspresowych to ponad 1 mld zł. W maju 2017 roku oddany został odcinek S5 Żnin-Gniezno o długości ponad 18 km. Wartość robót przekroczyła 476 mln zł. Pod koniec sierpnia zakończyła się budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 o długości ponad 13 km. Inwestycja kosztowała 293 mln zł. Wykonawcą obu przedsięwzięć była spółka Budimex.

W lipcu zakończyła się budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11. Wykonawca, konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i Mota-Engil Engenharia e Construcao wybudował 12,8 km trasy kosztem 284 mln zł.

GDDKiA podała, że obecnie w realizacji jest pięć odcinków drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań z Wrocławiem. Za kilka miesięcy powinien być gotowy odcinek Poznań - Wronczyn o długości ok 16 km. Zaawansowanie prac wynosi ok. 65 proc. Umowny termin zakończenia budowy to maj tego roku, ale termin ukończenia inwestycji ma być przesunięty. „Mamy nadzieję, że ciągiem głównym S5 będzie można przejechać latem br.” - podała GDDKiA.

W III kwartale 2019 roku gotowa ma być trasa na odcinku Wronczyn - Kościan Południe o długości blisko 19 km, w tym samym czasie zaplanowano wstępnie oddanie do użytku odcinka Kościan Południe - Radomicko o długości 15,7 km. W obu przypadkach wykonawca może już realizować pełen zakres robót objętych kontraktem, w obu też wystąpił o wydłużenie czasu na realizację zadania ze względu na przedłużające się postępowania administracyjne.

Trwa budowa odcinka Radomicko - Leszno Południe. Termin zakończenia budowy 19 km drogi to połowa września. Zaawansowanie prac przekracza 60 proc. W lipcu gotowy powinien być odcinek Leszno Południe - Kaczkowo o długości 9,5 km. Zaawansowanie prac wynosi 72 proc. W sumie na realizowane obecnie odcinki S5 o łącznej długości ok. 79 km przeznaczono przeszło 1,8 mld zł brutto.

W wakacje powinien być gotowy pierwszy etap obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11 o długości 3,7 km. W sierpniu 2021 r. - drugi etap obwodnicy o długości 6,8 km. Oba zadania realizuje oddział GDDKiA w Opolu.

Poznański odział GDDKiA poinformował też, że trwają przygotowania do budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11 i S10.

Na początku tego roku zostały podpisane umowy na opracowania projektowe dla prawie 300 km drogi ekspresowej S11. Projektanci przygotowują opracowania dla odcinków Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, Kórnik - Ostrów Wielkopolski oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno. Ogłoszono też przetarg na opracowania dla rozbudowy obwodnicy Wyrzyska, oraz budowy odcinka S10 Piła - Wyrzysk. (PAP)