PKO BP: Co 5 minut nowe konto dla dzieci

W PKO Banku Polskim, co 5 minut otwierane jest nowe konto internetowe dla dzieci poniżej 13. roku życia - informuje dyrektor biura młodego klienta w PKO BP Małgorzata Kocoń. Na rachunkach dzieci zgromadzono już ponad 1 mld zł.

Jak poinformowano w komunikacie, PKO BP prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci poniżej 13 roku życia w ramach PKO Junior i zrewitalizowanego SKO (Szkolnych Kas Oszczędności).

„W PKO Banku Polskim co 5 minut otwieramy nowe konto internetowe dla dzieci poniżej 13. roku życia. Miliard złotych zgromadzony na rachunkach najmłodszych jest znamienny - pokazuje, że nasze działania mają głęboki sens, a ich efekty są i będą widoczne w przyszłości w postaci świadomych ekonomicznie kolejnych pokoleń Polaków” - podkreśliła dyrektor biura młodego klienta w PKO BP Małgorzata Kocoń.

Bank zwraca uwagę, że oba programy (SKO i PKO Junior) cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. W SKO środki zgromadzone przez uczniów na internetowych rachunkach przyrosły w ciągu ostatnich 5 lat czterokrotnie, a w Juniorze w okresie ponad 4 lat środki zwiększyły się siedmiokrotnie.

Średni wiek SKO-wicza to 12 lat, a średnie saldo na SKO koncie dla ucznia to 393 zł. Według danych banku więcej oszczędzających stanowią dziewczynki, bo 52 proc. Z kolei w ramach oferty PKO Junior Bank, średnie saldo to 2,8 tys. zł. Średni wiek dziecka posiadającego PKO konto dziecka to 7 lat, a średni wiek rodzica - 37 lat.

Jak dodał dyrektor biura rozwoju produktów w PKO BP Jarosław Olbromski, co drugi nowy klient banku ma mniej niż 26 lat. Tacy klienci mają w tym banku ponad 1,3 mln rachunków. (PAP)