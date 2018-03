Konsolidacja w Kasie Stefczyka

Zobowiązania finansowe to nierzadko spore ograniczenia. Domowy budżet musi bowiem wystarczyć na bieżące wydatki i na spłatę rat pożyczek. Siłą rzeczy posiadamy wtedy mniejsze możliwości finansowe i nie stać nas na każdy wydatek. Jednak taki stan nie musi trwać długo – wystarczy udać się do Kasy Stefczyka po odpowiednie rozwiązanie.

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a to oznacza większe wydatki. Przygotowanie rodzinnego stołu i zakup prezentów, pochłaniają większą ilość środków niż zwykle. Nierzadko przeszkodą do zorganizowania tych uroczystości są braki w domowym budżecie, powodowane spłacanymi ratami zaciągniętych wcześniej pożyczek lub kredytów. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być konsolidacja. A Kasa Stefczyka ma przygotowaną wyjątkowo atrakcyjną propozycję – Pożyczkę Fit.

Pożyczkę Fit to najlepsza oferta dla osób, które posiadają już kilka zobowiązań – np. pożyczki gotówkowe, kredyty, karty kredytowe, debety w rachunkach osobistych lub linie pożyczkowe w innych niż Kasa Stefczyka instytucjach finansowych. Dzięki tej ofercie mogą połączyć wszystkie swoje zobowiązania w jedno. Należy zwrócić uwagę, że warunki nowej pożyczki mogą być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej raty może być niższa niż suma miesięcznych rat wynikających ze zobowiązań, które zostały skonsolidowane. Atrakcyjne raty to atut, który wynika także z niskiego oprocentowania – 6%, oraz prowizji wynoszącej 0%. RRSO to jedynie 6,23%

Atuty Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka:

jedna rata w miesiącu zamiast wielu

możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas spłacanych zobowiązań

0% prowizji

RRSO – 6,23%

wygoda, dzięki możliwości wybrania dnia spłaty miesięcznej raty

szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych niż Kasa Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Przykład reprezentatywny z dnia 02.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 0zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł w tym odsetki: 15 806,99 zł.