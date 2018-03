Kraje UE zgodnie wskazały termin eurowyborów

Wybory do Parlamentu Europejskiego powinny odbyć się w dniach 23-26 maja 2019 roku - zgodzili się we wtorek przedstawiciele państw Unii Europejskiej

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to formalność, bo wcześniej kierownictwo PE też wskazywało na taki termin.

Wybory do europarlamentu odbywają się co pięć lat. Ostatnie miały miejsce w dniach 22-25 maja 2014 roku. Po Brexicie do obsadzenia będzie 705 mandatów eurodeputowanych.

PAP, mw