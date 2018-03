Soboń: 200 mln zł na dopłaty do czynszów

Soboń: wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe mają być objęte dopłatami; w 2019 roku na ten cel ma być przeznaczone 200 mln zł, we wtorek Rada Mieszkalnictwa zajmie się tym projektem

Wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe mają być objęte dopłatami - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, w 2019 roku rząd planuje przeznaczyć na ten cel 200 mln zł.

Jak powiedział Soboń, dopłaty będą skierowane do nowych inwestycji mieszkaniowych.

Do nowych mieszkań w ramach Mieszkania plus, ale jeżeli te mieszkania będą realizowane w spółdzielni mieszkaniowej, czy też w TBS-ach, to także będą przyznawane dopłaty - powiedział Soboń. Wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe będą objęte dopłatami - doprecyzował Soboń.