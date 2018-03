Pół miliarda zł więcej na budowę dróg lokalnych

Rząd przeznaczy o 500 mln zł więcej na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, a łącznie na ten cel zostanie przeznaczone 1,3 mld zł - oświadczył we wtorek podczas spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że dysponentami środków „z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów” na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej będą wojewodowie i to do nich - jak dodał - będzie należeć nadzorowanie, koordynacja i wydatkowanie środków z całego programu.

Jak poinformował, „rząd przeznaczył łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie”.

To jest niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, dla lokalnych środowisk, lokalnej gospodarki, na którą państwo jako wojewodowie patrzycie niejako z lotu ptaka, rozumiejąc całą architekturę infrastrukturalną w województwach - powiedział premier, zwracając się do uczestników wtorkowego spotkania.

Dodatkowe środki będą rozdysponowane na dane województwa. Województwo dolnośląskie – jak poinformował premier - otrzyma dodatkowo ok. 29 mln 293 tys. zł, woj. kujawsko-pomorskie 30 mln 500 tys. zł, woj. lubelskie 37 mln 700 tys. zł, woj. lubuskie 21 mln 600 tys. zł, woj. łódzkie 31 mln 43 tys. zł, woj. małopolskie 35 mln 800 tys. zł, woj. mazowieckie 47 mln 800 tys. zł, woj. opolskie 20 mln 360 tys. zł, woj. podkarpackie 31 mln 419 tys. zł, woj. podlaskie 29 mln 660 tys. zł, woj. pomorskie 27 mln 340 tys. zł, woj. śląskie ok. 34 mln zł, woj. świętokrzyskie 25 mln 513 tys. zł, woj. warmińsko-mazurskie 29 mln 900 tys. zł, woj. wielkopolskie 40 mln 268 tys. zł, woj. zachodnio-pomorskie 27 mln 823 tys. zł.

Premier podkreślił, że środki, które mają wspomóc lokalną infrastrukturę muszą być wydawane w koordynacji z wojewodami.

Właśnie wojewodowie wiedzą jakie są potrzeby z punktu widzenia całego województwa i jestem przekonany, że państwo podejdziecie do tego zadania z całym przekonaniem i z zaangażowaniem - zwrócił się szef rządu do wojewodów.

Zaznaczył, że drogi lokalne wymagają odbudowy, remontów i zupełnie nowych inwestycji.

Dziś to wy musicie wziąć odpowiedzialność za to, żeby zrealizować cały nasz ambitny plan podniesienia poziomu infrastruktury zwłaszcza w gminach, powiatach do tej pory zaniedbywanych - mówił premier do wojewodów.