Domek plus - do konkursu zgłosiło się ponad 370 osób

370 osób zarejestrowało się w konkursie na projekt Modelowego Domu Jednorodzinnego - poinformował BGK Nieruchomości. Konkurs ma wypracować powszechnie obowiązujące rozwiązanie w segmencie domków w ramach programu Mieszkanie plus. We wtorek w Warszawie w ramach przygotowań do konkursu spotkali się architekci z producentami nowoczesnych technologii

Zarejestrowało się 309 pracowni architektonicznych. Kolejne 61 osób, które zgłosiły się do udziału w konkursie, to przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych.

Poprzez konkurs mamy osiągnąć dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, dom wolnostojący oraz wolnostojący dom wiejski - przypomniał wiceprezes BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński. - Przede wszystkim interesują nas konstrukcje szkieletowe i budynki z prefabrykatów - dodał wiceprezes.

Projekty modelowe będą mogły wykorzystać także samorządy.

Zakładam, że modelowe rozwiązania powstałe w konkursie spowodują, że domy budowane w przyszłości będą tańsze - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Projektowane w ramach konkursu domy jednorodzinne mają być dostosowane do potrzeb rodziny w modelu dwa plus trzy.

Celem konkursu jest nie tylko zaprojektowanie funkcjonalnych domów przyjaznych rodzinom, ale także wypracowanie nowatorskich i inteligentnych rozwiązań budowlanych. Jego efektem mają być projekty, które będą trwałe, energooszczędne, estetyczne, ale także szybkie w realizacji i dopuszczające rozwiązania „zrób to sam” - informował BGKN.

Zwycięzców konkursu mamy poznać 14 maja.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Obecne inwestycje realizowane są m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

BGKN realizuje inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Gdyni, Katowicach, Kępicach.

W Białej Podlaskiej została już opublikowana lista najemców w programie Mieszkanie plus. W tym roku 186 lokali ma być już oddanych do użytku. Wstępne zgłoszenia wpłynęły od blisko 1,3 tys. osób, a 380 z nich pozytywnie przeszło weryfikację czynszową. Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu, wraz z mediami to ok. 900 zł.

Z kolei w Jarocinie lokale w Mieszkaniu plus zostały przyznane już w grudniu ub.r. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do mieszkań w II poł. kwietnia 2018 roku. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania wyniesie ok. 11-12 zł za m kw.

PAP, mw