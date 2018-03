Zadłużenie skarbu państwa wzrosło na koniec lutego

Zadłużenie skarbu państwa na koniec lutego 2018 r. wyniosło ok. 952 mld zł po wzroście o 17,3 mld zł wobec stycznia br. i o 23,5 mld zł wobec końca zeszłego roku - wynika z wstępnych szacunkowych danych resortu finansów.

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2018 r. wyniosło ok. 952,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 17,3 mld zł (+1,9 proc.) m/m i o 23,5 mld zł (+2,5 proc.) wobec końca 2017 r. - napisano we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.