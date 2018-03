Gminy mogą dostać unijne fundusze na hotspoty Wi-Fi

Gminy z całej UE mogą ubiegać się o 15 tys. euro na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej - poinformowała we wtorek Komisja Europejska. Pieniądze mają zapewnić 8 tys. gmin darmowy dostęp do sieci w miejscach takich jak muzea, parki czy place.

Gminy, które uzyskają finansowanie w ramach programu WiFi4EU, będą mogły wykorzystać je na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi, ale koszty utrzymania sieci będą pokrywały już same. Do 2020 roku w budżecie UE zarezerwowano na ten cel 120 mln euro.

We wtorek rozpoczął się pierwszy etap rejestracji zainteresowanych podmiotów na specjalnej stronie internetowej. Następnie, w połowie maja, zarejestrowane gminy zostaną zaproszone do składania właściwych wniosków. Do rozdysponowania między zarejestrowane gminy, które złożą wnioski, będzie tysiąc bonów WiFi4EU o wartości 15 tys. euro każdy. Bony one rozdzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na kolejnym etapie Komisja Europejska ogłosi, „dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne” nazwy tysiąca gmin, które otrzymają finansowanie w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzyma co najmniej 15 bonów. W ciągu najbliższych dwóch lat ogłoszone zostaną kolejne cztery zaproszenia.

Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy WiFi4EU będzie bezpłatne, nie będzie poprzedzone reklamami i nie będzie się wiązać z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych. Środki finansowe zostaną przyznane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.

Inicjatywa WiFi4EU, zapowiedziana przez szefa KE Jean-Claude’a Junckera we wrześniu 2016 roku stanowi część reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych.

W czerwcu 2017 roku UE zniosła opłaty roamingowe dla wszystkich podróżujących po UE. Doprowadziła też do porozumienia, dzięki któremu obywatele UE, którzy wykupili abonament w swoim kraju na dostęp do filmów, muzyki, gier wideo lub książek elektronicznych, będą mogli mieć do nich dostęp również podczas podróży.

Obecnie w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego trwają negocjacje w sprawie 14 wniosków ustawodawczych. KE zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o przyspieszenie rozpatrywania wszystkich przedłożonych inicjatyw.

Na podst. PAP