Po lutym będzie nadwyżka w budżecie państwa

Po lutym w budżecie będzie wynik nadwyżkowy - powiedziała we wtorek minister finansów Teresa Czerwińska podczas „Tweetupu” w Kancelarii Premiera. Dodała, że porównując wpływy z VAT w lutym tego roku do tych rok wcześniej, to są one lepsze.

We wtorek wieczorem w Kancelarii Premiera odbywa się „Tweetup”. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszą ministrowie jego rządu, w tym m.in. minister finansów Teresa Czerwińska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski.

Czerwińska, pytana o wykonanie budżetu po lutym tego roku, poinformowała, że „będzie wynik nadwyżkowy”.

Wyjaśniła, że porównując wpływy z VAT w lutym tego roku do tych w lutym zeszłego roku, to są one lepsze. Przyznała, że w styczniu br. wpływy z VAT były niższe w ujęciu rocznym, ale w lutym nastąpił powrót do tendencji wzrostowej.

Była też pytana, czy wzrost gospodarczy osiągnięty w czwartym kwartale ubiegłego roku w wysokości 5,1 proc. może się utrzymać w dłuższym terminie odpowiedziała: „Nie przywiązywała do cyfry”.

Dla nas ważna jest bardziej stabilności niż szybkość. Lepiej, żeby wzrost był stabilny, nawet na niższym poziomie, niż jednorazowo albo okazjonalnie wysoki. Na pewno jesteśmy w cyklu koniunkturalnym - zaznaczyła szefowa MF.

Jej zdaniem trudno będzie utrzymać wynik z ostatniego kwartału zeszłego roku w całym 2018 roku.

Na podst. PAP