Tchórzewski: fuzja Orlenu i Lotosu ma kosztować jak najmniej

Doprowadzenie do „jak najmniej kosztownej” fuzji Orlenu i Lotosu to najważniejsze zadanie zarządów obu spółek - poinformował we wtorek dziennikarzy minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas „Tweetupu” w Kancelarii Premiera.

We wtorek wieczorem w Kancelarii Premiera odbywa się „Tweetup”. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszą ministrowie jego rządu m.in. minister finansów Teresa Czerwińska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Obecnie najważniejsza kwestia, która stoi przed zarządami to doprowadzenie do fuzji i to jak najmniej kosztownej - powiedział dziennikarzom Tchórzewski.

Pod koniec lutego PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos, w drodze nabycia - bezpośrednio lub pośrednio - minimum 53 proc. akcji Lotosu. Podpisując dokument, Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji.

Na podst. PAP