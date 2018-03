LOT biało-czerwony

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT pomalują w biało-czerwone barwy dwa najnowsze swoje samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737 MAX 8 - mówi dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-Adrian Kubicki.

„Polskie Linie Lotnicze LOT jako spółka Skarbu Państwa i jednocześnie jedna z najbardziej międzynarodowych polskich marek weźmie aktywny udział w promowaniu 100-lecia niepodległości Polski. Niektóre działania już są realizowane. Obecnie w hangarze nanoszone jest na pierwszy samolot typu embraer okolicznościowe logo „Niepodległa” napisane wzorem odręcznego pisma marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prace są już na ukończeniu. Docelowo logo to będzie na wszystkich naszych samolotach, aż do zakończenia obchodów rocznicy. A pierwsza maszyna z naklejonym okolicznościowym symbolem poleci z pasażerami już na początku przyszłego tygodnia” - powiedział Kubicki.

Dodatkowo, narodowy przewoźnik pomaluje dwa swoje najnowocześniejsze samoloty w biało-czerwone barwy. Konkretna koncepcja jest jeszcze dopracowywana i - jak tłumaczy Kubicki - ma łączyć narodowe barwy Polski z marką LOT.

„Dwa najnowsze samoloty - Boeing 787-9 Dreamliner i Boeing 737 MAX 8, które przylecą do LOT-u latem, będą miały specjalne malowanie bezpośrednio nawiązujące do polskich barw narodowych. Wybraliśmy na to nasze letnie dostawy, by po przylocie móc od razu zaprezentować je Polakom w czasie specjalnego pikniku. Ma to być wydarzenie wpisujące się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości” - powiedział.

Okolicznościowe, biało-czerwone barwy będą umieszczone na samolotach na stałe.

„Dreamliner będzie obsługiwał trasy międzykontynentalne, podczas gdy Boeing 737 MAX 8 rejsy europejskie. Dzięki temu zasięg promocji Polski będzie bardzo szeroki i dodatkowo wzmocni pozytywny wizerunek naszego kraju, jaki na świecie kreuje dziś marka LOT. Jesteśmy jednym najdynamiczniej rozwijających się przewoźników lotniczych, który odnosi coraz większe sukcesy. LOT był, jest i będzie linią lotniczą pochodzącą z Polski co podkreśla zarówno nasza nazwa jak i polska flaga, która znajduje się na stateczniku każdego naszego samolotu” - dodaje Kubicki.

W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o niemal 1,5 mln rok do roku. W tym czasie przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8.

W tym roku LOT ogłosił uruchomienie czterech nowych kierunków - z Warszawy do Skopje i Podgoricy, na Domodiedowo (drugie lotnisko w Moskwie) oraz z Krakowa do Budapesztu. Od maja br. LOT zacznie latać z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Od końca kwietnia br. samoloty narodowego przewoźnika polecą z Rzeszowa do Newark, a od maja z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.

Do floty przewoźnika w 2018 r. wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9, trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).