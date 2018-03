Wyłudzali płatności, zatrzymało ich CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę siedem osób podejrzewanych o wyłudzenia płatności rolnych na wielką skalę - dowiedziano się. CBA podejrzewa, że mogli wyłudzić nawet 20-30 mln zł płatności obszarowych.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, że zatrzymań dokonali agenci z rzeszowskiej delegatury CBA.

„Zatrzymano właścicieli gospodarstwa rolnego, osoby zajmujące się przygotowywaniem wniosków o płatności rolne oraz tzw. słupy, na które były wypłacane płatności do ziemi” - poinformował Kaczorek.

Według CBA grupa wyłudziła nawet do 20-30 mln zł z płatności bezpośrednich do gruntów na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powiedział PAP Kaczorek. Według ustaleń agentów mogło dojść do wielu przestępstw korupcyjnych i innych prowadzących do strat Skarbu Państwa.

Według nieoficjalnych informacji chodzi o duże gospodarstwo rybackie na Podkarpaciu w Starzawie, które ma ok. 800 ha stawów.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, gdzie powinni usłyszeć zarzuty.(PAP)