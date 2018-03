Niemcy: Możliwe porozumienie ws. migrantów

Po wizycie Angeli Merkel w Polsce zaczyna zarysowywać się porozumienie między obu krajami w sprawie uchodźców. Osamotniona w UE Polska nie chce zostać odstawiona na boczny tor, Niemcom zależy zaś na jedności Europy w obliczu zagrożeń - pisze w środę „FAZ”

Wszystkie sygnały wskazują, że choć między Polską i Niemcami są problemy, to obie strony doszły do wniosku, że więcej je łączy niż dzieli. Z tego powodu na drugi plan spychano to, co dzieli, a na pierwszy wyciągano to, co łączy - ocenia warszawski korespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Konrad Schuller.