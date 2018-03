Ochroniarze z Poczty Polskiej będą strzec banki

Poczta Polska zdobyła nowe kontrakty na świadczenie usług ochroniarskich w ramach pionu Poczta Polska Ochrona, poinformowała spółka. Na początku tego roku Poczta rozszerzyła swoje usługi o kolejne pięć centrów zarządzania gotówką PKO BP. Znacząco rozszerzono współpracę z Alior Bankiem oraz innymi bankami

Poczta Polska rozwija usługi na rynku logistyki gotówki. W ubiegłym roku do 20 proc. w porównaniu do 2016 r. wzrosły przychody pionu Poczta Polska Ochrona. W tym roku spółka poszerza swoje usługi i inwestuje w nowe samochody opancerzone, podano.

Poczta Polska Ochrona (PPO) zajmuje się nie tylko przewozem i ochroną pieniędzy, ale także obsługą bankomatów i wpłatomatów oraz ochroną i zabezpieczeniem technicznym obiektów. Obecnie przychody z ochrony fizycznej stanowią około 10 proc., zaś z szeroko rozumianej obsługi gotówki 75 proc. Pozostałe usługi w tym m.in. monitoring, zabezpieczenie techniczne i inne stanowią 15 proc.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę IQS, 99 proc.ankietowanych pozytywnie oceniło pracę pocztowych konwojentów. Cieszą nas tak dobre oceny, ale też zobowiązują do tego, by nie zawieść zaufania, jakim obdarzają nas nasi partnerzy – powiedział członek zarządu w Poczcie Polskiej Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

W ramach umowy z lotniskiem w Pyrzowicach, Poczta Polska realizuje usługę polegającą na kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego oraz kontroli bezpieczeństwa ładunków i poczty. Odpowiada za niedopuszczenie do zagrożenia mienia i życia lub popełnienia aktu terroru. W 2017 roku PPO obsłużyła w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice o 668 837 pasażerów więcej niż w roku poprzednim. To wzrost o 20,78 proc. w stosunku do 2016 r., przypomniano.

Poczta Polska Ochrona zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa w Katowice Airport od marca 2017 r. Z perspektywy prawie roku współpracy możemy stwierdzić, że profesjonalne usługi świadczone przez PPO zapewniają najwyższym poziom bezpieczeństwa, a jest to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania każdego lotniska użytku publicznego – powiedział prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej portem lotniczym w Pyrzowicach Artur Tomasik.

Inwestując w usługi ochroniarskie, Poczta Polska zdecydowała się przyjąć ofertę przygotowaną przez mLeasing i od początku roku leasinguje 226 nowych opancerzonych bankowozów Citroen Jumper, których zadaniem jest transport dokumentów niejawnych, gotówki oraz innych wartości pieniężnych.

Obecnie PPO posiada blisko 500 specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu wartości, zatrudnia blisko 3 tys. kwalifikowanych pracowników ochrony i zabezpiecza ok. 4500 obiektów w kraju.

Poczta Polska w zakresie obsługi gotówki świadczy i oferuje usługi podmiotom zewnętrznym, zarówno biznesowym, jak i instytucjonalnym, takim jak np. instytucje państwowe, spółki skarbu państwa, instytucje rządowe i samorządowe, duże sieci handlowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Pion Poczta Polska Ochrona wspiera klientów w optymalizacji szeroko rozumianych kosztów związanych z obsługą gotówki. W tym celu doskonali procesy wewnątrz PPO, rozwija narzędzia usprawniające współpracę oraz ofertę produktową i dostosowuje usługi do potrzeb klientów, podsumowano.

(ISBnews)SzSz