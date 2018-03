Nastroje konsumentów bardzo dobre, choć stygną

W porównaniu do marca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 p. proc. - podano w komunikacie GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł w marcu o 0,8 p. proc. w stosunku do miesiąc do miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,4 p. - poinformował w środę GUS. Gorzej wygląda wskaźnik wyprzedzający

Urząd statystyczny podał, ze wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 3,1 i 3,0 p. proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,4 i 0,5 p. proc.).

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,9 - napisano w komunikacie. W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 7,1 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

Zgodnie w informacją GUS, na spadek wartości wskaźnika wpłynęły głównie pogarszające się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 3,1 i 2,8 p. proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 p. proc.).

Jak wyjaśnia GUS, oba wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W marcu 2018 r. przeprowadzono 1362 wywiady, w tym 88 metodą CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.

Wskaźniki Ufności Konsumenckiej GUS – są to wskaźniki tworzone przez Główny Urząd Statystyczny w celu określenia sytuacji ekonomicznej i oczekiwań społeczeństwa dotyczących najbliższej przyszłości. Powstają one na podstawie comiesięcznych badań koniunktury konsumenckiej w Polsce prowadzonych przez GUS.

Na bazie odpowiedzi respondentów GUS tworzy dwa wskaźniki ufności konsumenckiej: Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK), Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK).

PAP, mw