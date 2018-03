Firmy rodzinne debatowały o przyszłości

W Poznaniu zakończył się dwudniowy Kongres Firm Rodzinnych, to już 5. edycja wydarzenia dedykowanego przedsiębiorcom rodzinnym. Tematem tegorocznego Kongresu była moc drzewa genealogicznego – siła relacji rodzin biznesowych

Henryk Orfinger, prezes zarządu dr Irena Eris, przypomniał uczestnikom jak ważne jest czerpanie radości z tego co się robi i pokazał, że nawet najbardziej odważne marzenia się spełniają.

W spisanej w latach 90. strategii firmy zawarto marzenie o zyskaniu międzynarodowej renomy, które ziściło się w 2014 roku, kiedy firma jako jedyna marka kosmetyczna w Polsce zasiadła w gronie największych producentów branży kosmetycznej we francuskim Comite Colbert - mówił Orfinger.

Do grona międzynarodowych gości dołączył Richard Bergfors, właściciel szwedzkiej sieci restauracji, Max Burgers. Mówił o miłości do burgerów, pasji przekazanej przez rodziców oraz życiowej misji jaką jest uratowanie świata przed najbardziej znanym konkurentem, by dawać ludziom jakość, smak i bardziej wartościowe posiłki.

Drugi dzień skupiał się na tematach związanych z profesjonalizacją firmy rodzinnej. Eksperci z otoczenia biznesowego wskazywali, gdzie i jak rodzinne przedsiębiorstwa mogą szukać innowacji oraz na jakie zmiany prawne i podatkowe warto zwrócić szczególną uwagę